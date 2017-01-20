Elazığ'da Su Ürünleri Toplantısı

Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından Malatya'da su ürünleri istişare toplantısı yapıldı.



Toplantıyla ilgili değerlendirmelerde bulanan Enstitü Müdürü Özkan Özbay, Malatya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürülüğü ev sahipliğinde su ürünleri yetiştiricilerinin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileriyle ilgili istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini söyledi.



Toplantıda, su ürünleri yetiştiricilerinin sorunlarını dinlediklerini ve taleplerinin karşılanması için değerlendirmelerde bulunduklarını ifade eden Özbay şunları söyledi:



"Su ürünleri yetiştiricileri özellikle balık yemi fiyatları ve kalitesi konusundaki taleplerini dile getirmiş ve bu konuda neler yapılacağı ile ilgili fikir alış verişinde bulunulmuştur. Ayrıca yeni yem rasyonları konusunda çalışmalar yapılması istenmiş, enstitü olarak iki yeni alabalık yem rasyonu çalışmasına başlayacağımızı ve bu çalışmalara ait sonuçları üreticiler ve yem fabrikası işletmeleriyle paylaşacağımızı dile getirdik."



Özbay, enstitü olarak sorumluluk sahalarında bulunan 21 ildeki su ürünleri yetiştiricilerinin sorunlarını yerinde dinleyerek çözüm önerileri sunma noktasında yapılan çalışmalara önem verdiklerini de sözlerine ekledi.