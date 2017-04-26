Elazığ'da Sosyal Medyadan Terör Propagandasına 7 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Elazığ'da sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 2 zanlıya 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.



Terör örgütü PKK/KCK'nın sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı belirlenen 2 şüphelinin yargılanması Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yapıldı. Duruşmaya Yunus Y. katılmazken, öğrenci Ebru K. ise tutuksuz katıldı.



Üniversite öğrencisi Ebru K. ifadesinde, "İnsanlar hata yapabiliyor. Okuluma devam ediyorum. Ceza alırsam karşı gelmeyeceğim" dedi.



Savcı mütalaasında Yunus Y. için 'Silahlı terör örgütüne üye olma, terör örgütü propagandası yapmak' ve Ebru K. için de 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan cezalandırılmasını talep etti.



Mahkeme heyeti ise Yunus Y.'ye 6 yıl 3 ay ve Ebru K.'ya 1 yıl 3 ay ceza verdiğini açıkladı. Sanıklardan Ebru K.'nın cezası verilen ceza hükmün açıklanmasının geri bırakılması maddesi gereğince 5 yıl süreyle ertelendi. - ELAZIĞ