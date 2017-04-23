Elazığ'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Elazığ'da bir köyde amca çocukları arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.



Olay, merkeze bağlı Kıraç köyü sınırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan amca çocukları F.A. ile İ.A. gün içinde kavga etti. Daha sonra karşılaşan amca çocukları yanlarında bulunan tüfeklerle birbirine ateş etti. Olayda F.A. ve İ.A. isabet eden saçmalarla yaralandı.



Yaralılardan biri ambulansla diğeri jandarma ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ELAZIĞ