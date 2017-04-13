Elazığ'da Sigara Kaçakçılığı

Elazığ'da 5 bin 680 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovancılar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler, Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde durdurdukları bir araçta arama yaptı.



Aramada, aracın çeşitli yerlerinde 5 bin 680 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Olayla ilgili olarak 2 kişi hakkında idari işlem yapıldı.