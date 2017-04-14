Elazığ'da şiddetli yağış etkili oldu



ELAZIĞ - Elazığ'da dün geceden itibaren başlayan yağmur yağışı sabaha kadar etkisini sürdürdü. Yağış nedeniyle Arıcak ilçesi yolunda oluşan su birikintisi araçların bir süre mahsur kalmasına neden oldu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından, Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için uyardığı şiddetliği yağmur yağışı bölge genelinde etkili oldu. Elazığ'da gök gürültülü şiddetli yağış etkisini kısa sürede gösterdi. Gece başlayan ve sabaha kadar devam eden yağışlar nedeniyle Elazığ Belediyesi'nin gerekli tedbirleri alarak mazgalları temizlemesi ve sürekli çalışma yapması olası su taşkınlıklarını önledi.

Elazığ'ın Arıcak ilçesi yolunda ise belirli bir bölgede su birikintisi yaşandı. Su birikintisi nedeniyle araçlar yolu geçemeyince ilçe belediyesinden yardım istendi. Bölgeye giden iş makinesinin yaptığı çalışma sonucu, yol kısa sürede tekrar trafiğe açıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, bugün de 3 il için şiddetle yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada," Bölgemizde beklenen yağışların, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde lokal olarak kuvvetli olması beklendiğinden oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.