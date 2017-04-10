Elazığ'da Şehitler İçin Mevlit Okutuldu

Elazığ'da, emniyet teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.



İl Emniyet Müdürlüğünce Merkez Mevlana Camisi'nde düzenlenen mevlit programında, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak Mevlid-i Şerif okundu ve şehitler için dua edildi.



Programa, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, güvenlik güçleri, şehit yakınları, gaziler, polisler ve vatandaşlar katıldı.



Mevlit bitiminde katılımcılara ikramda bulunuldu.