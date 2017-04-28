Elazığ'da Şehitler İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

Elazığ'da şehit olan güvenlik güçleri için gıyabi cenaze namazı kılınarak dua edildi.



Elazığ Bölge Camii'nde tüm şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Cami ve Kur'an Kursları Dernekleri Federasyonu tarafından organize edilen cenaze namazına dernek üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cuma namazı sonrasında tüm şehitler için gıyabi cenaze namazı kılınarak, dua edildi. - ELAZIĞ