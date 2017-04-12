Elazığ'da "Sanat Aşkıyla" Sergisi

Elazığ'da, Öğretmen Sıdıka Avar Mesleki ve Teknik Meslek Lisesi öğrencilerinin yaptığı eserler, "Sanat aşkıyla"adlı sergide vatandaşların beğenisine sunuldu.



Okul Müdürü Yasemin Algül, bir alışveriş merkezinde düzenlenen serginin açılışında yaptığı konuşmada, sergilenen ürünlerin okul öğrencileri ve öğretmenlerince yapıldığını söyledi.



Algül, "Sergimizde filografi, baskı teknikleri, ebru tekniği, kağıt rölyef gibi ürünlerimiz ve fotoğrafla ilgili ürünler yer alıyor." dedi.



Açılışı yapılan serginin 2 gün açık kalacağı belirtildi.