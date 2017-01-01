Elazığ'da Sağlıkta Ek Hizmet Birimlerinin Açılışı

Elazığ'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi Rızaiye Ek Binasında Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi ve Hemodiyaliz Ünitesinin açılışı yapıldı.



Açılışa katılan Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, İstanbul'da yaşanan terör saldırısına ilişkin olarak, terör örgütlerinin yaptıkları eylemlerle Türkiye'yi yenemeyeceklerini bildiklerini, amaçlarının halk üzerinde yılgınlık oluşturmak ve sürekli terör gündemli bir Türkiye oluşturmak olduğunu söyledi.



Terör örgütlerinin Türkiye'nin bölgede bir güç haline gelmesini istemediklerini kaydeden Zorluoğlu, "Yeni yılın ilk saatlerinde itibaren ortaya çıkan manzara bir kere daha gösterdi ki Türk milleti asla teröre pirim vermeyecek. Birlik ve beraberliğimizi daima muhafaza ederek, teröre en doğru cevabı vermiş olacağız." diye konuştu.



Hastaneye yapılan Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi ve Hemodiyaliz Ünitelerinin açılışını yaptıklarını dile getiren Zorluoğlu, "Üniteleri gezdik gördük. Hakikaten fiziki anlamda güzel mekanlar oluşturulmuş. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum." dedi



Açılışa, AK Parti Elazığ Milletvekili Ömer Serdar, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze, Halk Sağlığı Müdürü İbrahim Halil Akkuş katıldı.