Elazığ'da Sağanak

Elazığ'ın Palu ilçesindeki sağanak nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akyürek, Küçükçaltı, Büyükçaltı, Gemtepe ve Atik köyü yolları sağanak sonucu ulaşıma kapandı.



Küçükçaltı köyünde içme suyu isale hattında oluşan hasar nedeniyle köyün içme suyu kesilirken, Arındık köyünde de sel nedeniyle içme suyu hattı ile köyün bağlantısını sağlayan köprü zarar gördü.



İl Özel İdaresi, Palu Kaymakamlığı ve belediyeye bağlı ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor.