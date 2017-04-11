Elazığ'da Polisten Kaçan 2 Kişiden Biri Yakalandı

Elazığ'da bugün öğlen saatlerinde polisten kaçan araç içerisindeki 2 kişiden biri yakalanırken, diğeri belindeki silahı düşürdükten sonra ara sokaklara kaçmayı başardı.



Kedteç Bosna Hersek Bulvarı'nda polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve içerisinde 2 kişinin bulunduğu belirtelen 23 KB 174 plakalı otomobil, Kapalı Çarşı girişinde kıstırıldı. Araçtan inen bir kişi polis tarafından yakalanırken, belindeki silahı düşüren ikinci kişi ise ara sokaklara kaçarak kayıplara karıştı. Olay yerine zırhlı polis araçları sevkedilirken, yapılan ilk incelemenin ardınadan otomobil, emniyet parkına çekildi.



Kaçan kişinin yakalanması amacıyla polis çalışma başlatırken, polis ile şüpheliler arasında yaşanan kovalamaca kent merkezinde kısa süreli paniğe yolaçtı.