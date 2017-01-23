Elazığ'da PKK Operasyonu 18 Gözaltı (2)

14'Ü TUTUKLANDI
Sabah saatlerinde, emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheli, Cumhuriyet Savcısı'na ifade verdi. Akşam saatlerine kadar devam eden ifadenin ardından, 18 şüpheli, tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevkedildi. Hakim karşısına çıkan sanıklardan 4'ü hakkında adli kontrol kararı uygulanarak serbest bırakılırken, 14 kişi, tutuklanarak cezaevine konuldu.
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14'Ü TUTUKLANDISabah saatlerinde, emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheli, Cumhuriyet Savcısı'na ifade verdi.
14'Ü TUTUKLANDI
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