Elazığ'da Pkk/kck Operasyonu: 10 Muhtar Gözaltına Alındı

Elazığ'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda 10 muhtar gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışma yaptı. Güvenlik güçleri örgüt adına eylem ve faaliyet yaptığı belirlenen Karakoçan ilçesinde iki mahalle ve 8 köydeki 10 muhtarı tespit etti. Yapılan operasyonda 10 muhtar gözaltına alındı.



Gözaltına alınan 10 şüpheli ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



Şüphelilerin evlerinde 3 silah, 4 adet telsiz ve 3 adet dürbün ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi. - ELAZIĞ