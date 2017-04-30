Elazığ'da otomobil şarampole uçtu: 2 ölü, 3 yaralı





ELAZIĞ - Elazığ'da şarampole uçan otomobilde 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kazada, otomobil içerisinde sıkışan yaralıları kurtarmak için AFAD,UMKE ve İtfaiye ekipleri seferber oldu.

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolunun 25. kilometresinde Değirmenönü köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bekir C., idaresindeki 23 BE 316 plakalı otomobil ile Elazığ istikametine seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu. Takla attıktan sonra yan dönen otomobil içerisinde 5 kişi sıkıştı. Kazaya gören sürücüler durumu güvenlik güçleri ile kurtarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Komuta Merkezine bağlı sağlık ekipleri, yaralılara araç içerisinde müdahale etti. Araç içerisinde sıkışanlar ise İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medical Kutarma ve Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yarım saatlik çalışmasıyla otomobil kesilerek kurtarıldı. Araçtan çıkarılan 5 kişiden Nurten Kan ve Sakine Cafi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Jandarma ve Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.