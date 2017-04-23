Elazığ'da Otomobil Şarampole Devrildi: 5 Yaralı

Elazığ'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Elazığ-Bingöl kara yolu Konaklamaz köyü mevkisinde O.Ü. kullandığı 34 GG 6548 plakalı otomobil, yol yapımı devam ettiği için trafiğin tek şerit üzerinden seyrettiği yolda Edip Demiroğlu idaresindeki 23 LP 168 plakalı otomobili geçmek istedi.



Demiroğlu diğer araca çarpmamak için aracın direksiyonunu sağa kırdı ve otomobil şarampole devrildi.



Kazada, sürücüsü Demiroğlu ve araçta bulunan Perihan Demiroğlu, Emine Altuntaş, Muhammet Demiroğlu, Said Demiroğlu yaralandı.



Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.