Elazığ'da Motosiklet Kazası: 1 Ağır Yaralı

Elazığ'da direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.



Kaza, merkez Altınçevre köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.B. (31) idaresindeki motosikletle seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada ağır yaralanan sürücü, çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ELAZIĞ