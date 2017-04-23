Elazığ'da Miraç Kandili'nde Camiler Doldu Taştı
Elazığ’da Miraç Kandili sebebiyle binlerce vatandaş camilere akın etti.
Elazığ'da Miraç Kandili sebebiyle binlerce vatandaş camilere akın etti.
Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Miraç Kandili nedeniyle vatandaşlar başta İzzetpaşa Camii olmak üzere tüm camileri doldurdu. Camilerin dolduğu gecede dışarıda kalan cemaat de cami avlusunda yer bularak geceyi namaz kılıp dualarla geçirdi.
Yatsı Namazı sonrasında Diyanet İşleri Başkanlığı vatandaşlara gül suyu ve lokum dağıtırken, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından da süt ikramı yapıldı. - ELAZIĞ