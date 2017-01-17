Elazığ'da, 'Minik yürekler üşümesin projesi' kapsamında öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.



Türkiye Vefa Derneği'nin düzenlediği proje kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen Kanuni Sultan Süleyman Orta Okulu'nda eğitim gören öğrencilere 100 mont ve 100 bot hediye edildi. Projenin olumlu gittiğini belirten Vefa Derneği Genel Başkanı Zülfü Kartakgül, "Bu ve buna benzer çalışmalarımızın belirli aralıklarla devam etmesini planlıyoruz. Minik yürekler için başlattığımız projede bize destek olanlara teşekkür ediyorum" dedi. - ELAZIĞ