Elazığ'da "Minik Yürekler Üşümesin" Projesi kapsamında öğrencilere giysi yardımı yapıldı.



Türkiye Vefa Derneği'nin düzenlediği proje kapsamında merkeze bağlı Kanuni Sultan Süleyman Orta Okulunda eğitim gören öğrencilere 100 mont ve 100 bot verildi.



Derneğin Genel Başkanı Zülfü Kartakgül, yaptığı açıklamada, dernek olarak bu tür yardımları belli aralıklarla yapacaklarını dile getirdi.



Kartakgül, projeye katkı sunan İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş adamlarına teşekkür etti.