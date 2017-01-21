Elazığ'da Kur'an-ı Kerim'i Okuma ve Anlama Programı

Elazığ Eğitim ve Çevre Derneğince (ELÇED) Kur'an-ı Kerim'i okuma ve anlama programı düzenledi.



Elazığ Yeni Cami'de düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim'i okumak ve anlamak için Kur'an ile bir saat baş başa etkinliğinde katılımcılara Kur'an-ı Kerim okundu.



Dernek Başkanı Gürkan Öztürk, Türkiye genelinde 81 ila 700'den fazla ilçede bulunan camilerde bu programın düzenlendiğini söyledi.



Asıl amaçlarının Kur'an-ı Kerim okuyup ve ondan gelen mesajların ne olduğunu Türkçe meali ile anlattıklarını kaydeden Öztürk, bu tür etkinlikler yaparken sadece Kur'an-ı Kerim meali değil, buna benzer ilmihal, siyer-i nebi ve hadis konulu yarışmalar da yaptıklarını söyledi.



İnsanlara birçok konuda kitap okuma alışkanlığını kazandırmak gayreti içinde olduklarını belirten Öztürk, şöyle dedi:



"5 yıldır Türkiye genelinde yapılmakta olan 'Ufka Yolculuk' kitap okuma yarışmalarını düzenlemekteyiz. 81 ilde 700 ilçede ve 60 ülkede, ulusal yarışma düzenledik. Bir önceki yıllarda Elazığ'da 2500 yakın kayıt alınmışken bu yıl daha kayıtlar bitmemesine rağmen 2 bin 300 bulmuş, Türkiye genelinde de şu an itibarıyla 300 bine yaklaşılmıştır. Esas amacımız bir milyon insana ulaşabilmek."