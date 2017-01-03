Elazığ'da Kış

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle 4 köy yolu ulaşıma kapandı.



İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından Sivrice ilçesine bağlı 4 köy yolu ulaşıma kapandı.



Ekiplerin, yolları açmak için çalıştığı bildirildi.



Ayrıca, Elazığ Belediyesine bağlı ekiplerin de kent merkezi ve ana yollarda olası buzlanmalara karşı temizlik ve tuzlama çalışması başlattığı görüldü.