Elazığ'da kar yağışı nedeniyle 4 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından Sivrice ilçesine bağlı 4 köy yolu ulaşıma kapandı.
Ekiplerin, yolları açmak için çalıştığı bildirildi.
Ayrıca, Elazığ Belediyesine bağlı ekiplerin de kent merkezi ve ana yollarda olası buzlanmalara karşı temizlik ve tuzlama çalışması başlattığı görüldü.
Elazığ'da Kış
Elazığ'da kar yağışı nedeniyle 4 köy yolu ulaşıma kapandı.
Elazığ'da kar yağışı nedeniyle 4 köy yolu ulaşıma kapandı.
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