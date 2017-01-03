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Elazığ'da Kış

Elazığ'da Kış

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle 4 köy yolu ulaşıma kapandı.

Elazığ'da Kış

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle 4 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından Sivrice ilçesine bağlı 4 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekiplerin, yolları açmak için çalıştığı bildirildi.

Ayrıca, Elazığ Belediyesine bağlı ekiplerin de kent merkezi ve ana yollarda olası buzlanmalara karşı temizlik ve tuzlama çalışması başlattığı görüldü.

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