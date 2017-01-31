Elazığ'da Kentsel Dönüşüm ve Elbüs Projeleri

Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, kentsel dönüşüm ve elektrikli otobüs (ELBÜS) projelerinin tanıtımını yaptı.



Başkan Yanılmaz, Elazığ Belediyesi Harput Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, kentsel dönüşüme yönelik yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi.



Sürsürü ve Cumhuriyet mahalleleri başta olmak üzere Aksaray, Kızılay, Karşıyaka, Zafran ve Gümüşkavak mahallelerinde toplamda 360 hektar alanda kentsel dönüşüm çalışması yürüttüklerini ifade eden Yanılmaz, "Hedefimiz, kentsel dönüşüm ihtiyacına sahip olan tüm mahallerimizde oradaki hak sahiplerini mağdur etmeden en iyi şekilde bundan faydalanmaları için çalışmaları devam ettirmektir. 2023 yılına kadar bir plan ve program yaptık. Bunlar adım adım takip edilecek ve sonuçlandırılacaktır." diye konuştu.



ELBÜS çalışmasında da sona yaklaştıklarını aktaran Yanılmaz, sistemin kurulumunda elektrik kabloları ile çalışan bir yöntem yerine bataryalı otobüslerin hizmet vermesini arzuladıklarını belirtti.



İhtiyaca göre bu otobüsleri istedikleri güzergaha aktarım kolaylığını planladıklarını bildiren Yanılmaz, şunları kaydetti:



"Otobüslerimizin finans problemini halletmek için Dünya, Avrupa Birliği ve İslam bankaları nezdinde birçok çalışmamız oldu. Nihayetinde projeler ve teknik detaylar tamamlandı. 18 metre uzunluğundaki körüklü otobüslerle bu elektrikli otobüs projemizi yerine getireceğimiz kanaati hazır oldu. Akabinde Dünya Bankası'ndan bunun finans problemini de geçen hafta itibariyle bitirdik. Bakanlığın onayı geldi ve Şubat'ta ELBÜS'lerin ihalesine çıkacağız. Bu yıl içinde de otobüslerimizi yollarda göreceğiz."