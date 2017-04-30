Elazığ'da Kaza: 2 Ölü, 3 Yaralı

ELAZIĞ - Bingöl karayolu İçme Köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.



Bingöl'den Elazığ istikametine giden Bekir Carfi idaresindeki 23 BE 316 plakalı otomobil, akşam saatlerinde İçme Köyü mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri de bölgeye gönderildi. Kaza nedeniyle araç içinde sıkışanlar, itfaiye ekiplerinin çalışması ile çıkarılarak, 112 ekiplerince hastanelere sevk edildi. Kazada Sakine Carfi olay yerinde, Nurten Kan ise kaldırıldığı Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yaralanan araç sürücüsü Bekir Cerfi ile ismi öğrenilemeyen 2 kişinin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. - Elazığ