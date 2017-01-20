Elazığ'da Karne Heyecanı

Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da öğrenciler 2016-2017 eğitim-öğretim yılının ilk dönemini tamamlayarak karnelerini aldı.



2016-2017 eğitim-öğretim yılının ilk yarısının tamamlanmasının ardından Elazığ'da da öğrenciler karne sevinci yaşadı. 8 bin öğretmenin görev yaptığı Elazığ'da 461 okulda 131 bin 500 öğrenci sabah erken saatlerde okullarına giderek karnelerini aldı. Takdir ve teşekkür belgesi alan öğrenciler sevinirken, karnesinde zayıfı olanlar ise üzüntü yaşadı. İki hafta sürecek tatil, 6 Şubat Pazartesi günü ilk ders zilinin çalması ile sona erecek.



Karnesinin beklediğinden iyi geldiğini belirten Elazığ Atatürk Okulu 3'üncü sınıf öğrencisi Rana Akan, "Tatilde kitap okuyup ders çalışacağım. Boş kalan zamanlarımda ise oyun oynamayı düşünüyorum" dedi.



Karne alan öğrencilerden Belinay Koç ise, tatilde bol bol itap okuyacağını ve oyun oynacayağını söyledi. - ELAZIĞ