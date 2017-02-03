Elazığ'da Karla Mücadele

Elazığ'da iki gün etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 389 köy yolundan 224'ü açıldı.



İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar yağışı sonucunda kapanan köy yollarının açma çalışması sürüyor.



Kent genelinde kapanan 224 köyün yoluna ulaşım sağlanırken, kapalı olan merkezde 10, Alacakaya ilçesinde 4, Arıcak'ta 2, Baskil'de 9, Maden'de 4, Karakoçan'da 37, Keban'da 4, Kovancılar'da 46, Palu'da 24 ve Sivrice'de 25 olmak üzere 165 köy yolunda ise çalışmalar devam ediyor.



İl Özel İdaresi 70 araç ve 124 personelle köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarına devam ediyor.