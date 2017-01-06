Elazığ'da Kan Bağışı Kampanyasına Destek

Türkiye Vefa Derneği ve Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) kadın kolları üyeleri, kan bağışı kampanyasına destek verdi.



Türkiye Vefa Derneği Kadın Kolları Başkanı Zarife Dal, "Bir Damla Bir Umut"kampanyası için Kızılay'a kan bağışında bulunmaya geldiklerini söyledi.



Bu zor süreçte ülkenin yanında olduklarını belirten Dal, "Bu tür şeylere destek vermek çok önemli. Bizde kampanya ile kan bağışımızı yapacağız. Rabbim herkese şifalar versin. Bir damla bir hayat kurtarır. Buradan herkesi kan bağışına davet ediyorum." dedi.