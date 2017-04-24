Elazığ'da Kamyonun Çarptığı 2 Kişi Öldü

Elazığ'da hafriyat kamyonunun çarptığı 2 kişi öldü.



Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Yunus Emre Bulvarı üzerinde seyir halindeki, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen hafriyat kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan Hayrettin Demir (79) ve ismi öğrenilmeyen kadına çarptı.



Kamyon sürücüsü durmayarak olay yerinden kaçarken, çevredekilerin durumu iletmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, aracın çarptığı Demir ve kadının öldüğünü tespit etti.



Savcının incelemesinin ardından cenazeler, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.