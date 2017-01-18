Elazığ'da "Kadın Yasal Hakları" Semineri

Elazığ Belediyesi'nde çalışan kadınlara "Kadın Yasal Hakları" semineri verildi.



Elazığ Belediyesi ve KADEM Elazığ Temsilciliği'nin birlikte düzenlediği seminerde katılımcılar, kadın hakları konusunda bilgilendirildi.



Elazığ Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen seminere katılan Belediye başkanı Mücahit Yanılmaz, İslam inancında kadın ve annenin önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.



Kadın haklarının kul hakkı ile özdeş olduğunu ifade eden Yanılmaz, "Bizler köklü bir medeniyetin mensuplarıyız. İnancımızda ve medeniyetimizde, kadın çok önemli bir yere sahiptir. Hiçbir medeniyette olmayan 'Cennet anaların ayakları altındadır' inancı bizim medeniyetimize has bir tutumdur. Medeniyetimizde aile olmanın çok ayrı bir değeri var ve o aile ne kadar önemli ise aileyi ayakta tutan anne de bir o kadar önemlidir." diye konuştu.



KADEM Elazığ Temsilcisi Avukat Esra Soylu da yeni Türkiye'de son 15 yılda anayasada kadınların haklarını korumak adına önemli yasal düzenlemeler yapıldığını ifade etti.



Seminerle kadınları bilgilendirdiklerini kaydeden Soylu, "Vereceğimiz seminerde kadınları, sosyal güvenlik, iş hukuku, Medeni Kanun'dan kaynaklı haklar, bu hakları nerede ve nasıl kullanmaları gerektiği konusunda bilgilendireceğiz. Şiddet mağduru kadınlarımız nerelere, nasıl ve ne zaman müracaat edeceği öğrenecek." dedi.



Konuşmaların ardından Avukat Gülgün Erol, slayt eşliğinde, kadınların sahip olduğu haklara ilişkin Türk hukukunda yer alan hüküm ve yasal süreçleri anlattı.