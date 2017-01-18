Elazığ'da İş Yerlerinden Hırsızlık Yapan 3 Kişi Tutuklandı

Elazığ'da iş yerlerinde hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet ve Abdullahpaşa mahallelerinde farklı tarihlerde üç ayrı iş yerinden hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucunda hırsızlık zanlısı H.Ç, T.Ö. ve A.T'yi gözaltına aldı.



Girdikleri adreslerde çok sayıda sigara, bir dizüstü bilgisayar ve kasa içerisinde bulunan bir miktar parayı çalan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.