Elazığ'da İş Yerinde Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Elazığ'da bir iş yerinde bin 260 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sürsürü Mahallesi'nde bir adreste kaçak sigara bulunduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine savcılık koordinesinde iş yerine baskın yapan polis ekipleri yaptıkları aramada bin 260 paket kaçak sigarayı buldu. Kaçak sigaralarla ilgili iş yeri sahibi B.D. gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ