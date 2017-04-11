Elazığ'da İş Kazası: 2 Yaralı

Elazığ’da menfezde çalışma yapan 2 işçi, toprak kayması sonucu yaralandı.

Elazığ'da İş Kazası: 2 Yaralı

Elazığ'da menfezde çalışma yapan 2 işçi, toprak kayması sonucu yaralandı.

Olay, Elazığ-Diyarbakır karayolunun 5.kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda menfez çalışması yapan işçilerin aşağıda bulunduğu sırada toprak kayması yaşandı. Kayan toprağın menfezdeki perdeleri itelemesi sonucu 2 işçi yaralandı.

Mesai arkadaşları tarafından çıkartılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ELAZIĞ

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