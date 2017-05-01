Elazığ'da İş Kazası: 1 Ölü

Elazığ'da forkliftin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.



Kaza, Keban ilçesinde bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 57 yaşındaki Levent Y., fabrikada çalıştığı sırada forkliftin üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Yaralı olarak ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Levent Y., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Kaza ile ilgili savcılık soruşturma başlattı. - ELAZIĞ