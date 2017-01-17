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Elazığ'da İlk Gol Geldi
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Elazığ'da İlk Gol Geldi

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu'nda Galatasaray, Elazığspor ile karşı karşıya geliyor.

Elazığ'da İlk Gol Geldi

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu'nda Galatasaray, Elazığspor ile karşı karşıya geliyor.

Kaynak: Dunya.com

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