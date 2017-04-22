Elazığ'da "İlçeleri Tanıyoruz" Projesi

Elazığ'da öğrenciler, "İlçeleri Tanıyoruz" projesi kapsamında Keban ilçesini gezdi.



Elazığ'da özel bir okul, proje kapsamında Keban'ın tarihi, sosyal ve ekonomik yapısını tanımak amacıyla gezi tertip etti.



Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı'yı makamında ziyaret eden öğrenciler, ilçe hakkında bilgi aldı.



Tarihi Yusuf Ziya Paşa Külliyesi, Meryem Ana Kilisesi, Fırat Nehri ve köprüsü, Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali, Çırçır Şelalesi'ni gezen öğrenciler, piknik yaptıktan sonra ilçeden ayrıldı.