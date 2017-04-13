Elazığ'da İki Kardeşin Silahla Öldürülmesi

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde Ali ve Yunus Çetintaş kardeşleri öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, 50 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Ahmet Aydın ve avukatı hazır bulundu.



Mahkeme heyeti tarafından son sözü sorulan Aydın, pişman olduğunu ifade ederek, "Ben sizin kararınıza güveniyorum. Allah kimseyi cezaevine düşürmesin." dedi.



Savcı mütalaasında, sanığın "kasten öldürmek" suçundan cezalandırılmasını talep etti.



Mahkeme heyeti, Aydın'a öldürdüğü her bir kardeş için 25 yıl olmak üzere 50 yıl hapis cezası verdi.



Olay



Ali ve Yunus Çetintaş 27 Eylül 2014'te alacaklarını tahsil etmek için Malatya'dan Elazığ'ın Kovancılar ilçesine gitmişti. TOKİ konutları mevkisinde bulunan bir dinlenme tesisinde bekleyen iki kardeş, araçlarına başka bir araçtan uzun namlulu silahla ateş açılması sonucu olay yerinde yaşamını yitirmişti.



Olayın ardından kaçan Ahmet Aydın, polis ekipleri tarafından yakalanmış, olayda kullanılan kalaşnikof silah da gömülü bulunmuştu.