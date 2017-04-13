Elazığ'da İki Ayrı Kaza: 4 Yaralı

Elazığ'da iki ayrı kaza: 4 yaralı



ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilk kaza Elazığ-Diyarbakır karayolu Sivrice ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Selim K. İdaresindeki 47 AP 118 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, kamyonda bulunan sürücü ile oğlu Ömer Faruk K. yaralandı.

İkinci kaza ise merkez Malatya Caddesi'ne meydana geldi. Aziz D. idaresindeki 44 HA 297 plakalı kamyonet ile Mehmet S. yönetimindeki traktörle çarpıştı. Kaza nedeniyle ikinci bir kaza daha meydana geldi. Mehmet K. yönetimindeki 23 EF 088 plakalı otomobille, Erdoğan A yönetimindeki 23 AV 887 plakalı araca arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.