Elazığ'da İki Ayrı Kaza: 2 Yaralı

Elazığ'da meydana gelen iki ayrı kazada 2 kişi yaralandı.



İlk kaza, Elazığ-Bingöl karayolunun 50. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 K 5584 plakalı otomobil Kovancılar istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada otomobil sürücüsü hafif yaralandı.



İkinci kaza ise, ELazığ-Keban karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ö.Ö., yönetimindeki 23 AT 534 plakalı otomobil ile Elazığ istikametine seyir halindeyken, polis uygulama noktasına 100 metre kala dubalara çarparak ters döndü. Kazada otomobil içinde sıkışan sürücüye AFAD ve sağlık ekipleri müdahale etti. Kurtarılan sürücü hafif yaralandı.



Olay yerine tedbir amaçlı gelen İtfaiye ekipleri de, duman çıkan otomobile müdahale etti. - ELAZIĞ