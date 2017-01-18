Elazığ'da İki Ayrı Hırsızlık Şebekesi Çökertildi

Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada bir çok ev ve iş yerinden hırsızlık yapan 7 kişilik iki farklı hırsızlık çetesi çökertildi.



Edinilen bilgiye göre, Elazığ'da son bir hafta içerisinde Nailbey ve Doğukent'te ev, Cumhuriyet ve Abdullahpaşa mahallelerinde ise büfeler soyulmaya başlandı. Hırsızlıklar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışmalar yaptı. Yapılan çalışmalarda ev ve iş yeri hırsızlıklarını yapan şebeke üyelerinin bir birinden farklı olduğu tespit edildi.



Polisin yaptığı çalışma sonrası, 4 ayrı evden 2 adet televizyon, 1 adet diz üstü bilgisayar, cep telefonu, altın ve çeşitli elektronik eşyaları çalan şüphelilerin Ü.B., S.Ö., M.A. ve B.K. olduğu belirlendi. Şüpheliler evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Hırsızlık suçlarını da itiraf eden 4 şüpheli "Nitelikli Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi.



Polis, özellikle büfeleri soyan şebeke ile ilgili de çalışma yaptı. Cumhuriyet ve Abdullah Paşa Mahallesi'nde 3 ayrı büfeden bilgisayar, para ve çok sayıda sigara çalan şüphelilerin H.Ç, T.Ö. ve A.T. olduğunu belirlendi. Evlerinde gözaltına alınan 3 şüpheli "Nitelikli Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 3 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ