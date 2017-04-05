Elazığ'da İdlip'te Ölenler İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

Elazığ'da İdlip'te ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı



ELAZIĞ - Elazığ'da İdlip'de Esed rejiminin saldırısı sonucu hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılınıp, dua edildi.

Suriye'nin İdlip kentinde kimyasal silah kullanılması sonucu çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan yüzüm üzerinde Suriyeli hayatını kaybetmişti. Ölenler için Elazığ Genç STK Platformu tarafından,İzzetpaşa Caminde gıyabi cenaze namazı kılınarak dua edildi. Akşam namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazına bazı STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(CK-HİV-