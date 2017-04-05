Elazığ'da Huzur Operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan "huzur" operasyonu kapsamında Elazığ Emniyet Müdürlüğü tarafından il merkezi ve 10 ilçede genel asayiş uygulaması yapıldı.



Bu kapsamda 18.00-20.00 saatleri arasında 172 umuma açık istirahat ve eğlence yerinde eş zamanlı olarak yapılan asayiş uygulamasında 22 ayrı noktada, 27 ekipten oluşan toplam 191 personelin katılımı ile bin 843 şahıs sorgulandı.



Aranma kaydı bulunan 4 şahıs yakalandı. 4 kişi kimlik ibraz etmemekten, 1 kişi de kapalı alanda sigara içmekten olmak üzere 5 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.



İş yerlerine yönelik olarak yapılan denetimlerde 2 iş yerine kimlik bildirimi yapmadan işçi çalıştırmaktan, 1 iş yerine de kapalı alanda sigara içirmekten idari işlem yapıldı.



Öte yandan, uygulama dahilinde 20.30-22.30 saatleri arasında toplam 14 noktada 25 ekipten oluşan 140 personel ve uyuşturucu dedektör köpek ile yapılan yol kontrol uygulamalarında 360 araç içerisinde toplam 798 şahıs sorgulandı.



Bir şahsa ehliyetsiz araç kullanmak ve 3'üncü kez alkollü araç kullanmaktan 5 bin 289 TL ile 15 araca ilgili maddelerden 5 bin 109 TL olmak üzere toplam 10 bin 398 TL trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlendi. 1 araç da trafikten men edildi.