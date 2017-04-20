Elazığ'da hemşirelik sempozyumu düzenlendi.



Fırat Üniversitesi (FÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Tarafından '1. Hemşirelik Öğrenci Sempozyumu' düzenlendi. Prof. Dr. Mustafa Temizer Konferans salonunda düzenlenen sempozyuma, FÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Sadettin Tanyıldızı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yalnız, Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fethi Yılmaz, öğretim üyeleri ile çok sayıda öğrenci katıldı.



Sempozyum ve kongrelerin büyük anlamlar taşıyan bilimsel toplantılar olduğunu belirten Rektör Vekili Prof. Dr. Sadettin Tanyıldızı "Bu toplantılar öğretim üyeleri ve öğrenciler için herhangi bir konuda yapılan çalışmaları, ilgili alanındaki meslektaşlarına anlatabilmek ve sunabilme yeteneğidir. Sempozyumlar gelecekte sağlık hizmeti verecek olan hemşire adaylarımız için aslında çok önemli bir anlam ifade ediyor. Çünkü hem hastanelerde sağlık hizmeti veren sağlıkçı hem de birer akademisyen adayı olduklarını düşündüğümüzde bu tarz yeteneklerin oluşması kendi hayatlarına katkı yapacağını düşünüyorum. Bu Sağlık Bilimleri Fakültemizin ilk bilimsel toplantısıdır"dedi.



Sempozyumunun fakültelerinin ilk bilimsel toplantısı olduğuna aktaran Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yalnız, "1996 yılında Elazığ Sağlık Yüksekokulu olarak kurulan, 1997 yılından beri eğitim öğretim veren fakültemizde hali hazırda toplam bin 152 lisans öğrencisi, 37 lisans tamamlama ve 10 yüksek lisans öğrencisi mevcuttur" diye konuştu.



Bölüm başkanı Prof. Dr. Fethi Yılmaz ise, sempozyumda sağlık politikaları ve hemşirelik, hemşirelikte bakım ve etik, hemşirelikte güç ve profesyonellik, hemşirelikte iletişim ve etkili söz söyleme sanatı ve ikna konularında çeşitli bilgilerin verileceğini söyledi.



Sempozyum, yapılan sunumlarla sona erdi. - ELAZIĞ