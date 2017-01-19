Elazığ'da Hayvan Hastanesi Hizmete Başladı

Elazığ'da inşası tamamlanan Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi hizmete başladı.



Merkeze bağlı Selli köyü sınırlarında 30 dönüm arazide kurulan hayvan hastanesi ve geçici bakımevi, 300'ü kapalı ve 300'ü açık alanda olmak üzere 600 hayvan barınma kapasitesine sahip olacak.



Resmi açılışı mart ayında planlan tesis bünyesinde hayvan yuvaları, kedi ve köpek evleri, kapalı ve açık bakım alanları, modern ameliyathane, karantina binası, uyuz bakım ünitesi, 200 tonluk su deposu, yönetim binası, kafeterya, evcil hayvan oteli ile tam donanımlı konferans salonu bulunuyor.



Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, tesisin tanıtımı amacıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada, hayvan hastanesi ve bakımevinin Türkiye'de örnek tesislerden biri olduğunu söyledi.



Tesisin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki iller başta olmak üzere tüm Türkiye'ye hizmet vereceğini aktaran Yanılmaz, "Türkiye'de bu özelliklerde 3 tane hayvan hastanesi var ve dördüncüsünü burada açmış bulunuyoruz. Burayı yaparken diğer hayvan hastanelerini gezip oralardaki eksiklikleri gördük ve buradaki hayvan hastanesini o eksiklikleri gidererek, artı yapılması gereken alanları da yaparak devreye aldık." ifadelerini kullandı.



Hayvanlara otel hizmeti verilecek



Yanılmaz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük hayvan hastanesi konumundaki tesiste ağaçlandırma çalışmaları yürüttüklerini, tesisin aynı zamanda insanların gezip görebilecekleri ve zaman geçirebilecekleri bir yer olmasını sağlayacaklarını dile getirdi.



Hastane bünyesinde evcil hayvanlar için otel hizmeti de vereceklerini aktaran Yanılmaz, şöyle dedi:



"Bu otelimiz, evinde evcil hayvan besleyen ve tatile gidenlerin hayvanlarını bırakabilecekleri bir yer olarak hizmet verecek. Hayvan otelimizde evcil hayvanları geçici süreyle misafir etmiş olacağız. Hayvan sahipleri de rahatlıkla gitmek istedikleri yere gidecekler, tatillerini yapacaklar. Evde besledikleri evcil hayvanlarına da emin ellerde ve güvenli bir yerde otel kalitesinde hizmet vermiş olacağız."



Kuzey imar yolu çalışmalarında sona geliniyor



Yanılmaz, yapımı devam eden ve 5 kilometre uzunluğundaki kuzey imar yolunda çalışmaların da tüm hızıyla sürdüğün bildirdi.



Çalışmaların tamamlanmasıyla Malatya-Elazığ karayolunu Bingöl, Tunceli ve Erzincan'a bağlayan yollarda trafik akışında büyük bir rahatlama olacağına işaret eden Yanılmaz, "Kuzey imar yolu üzerinde yaptığımız çalışma esasında çok zor bir alanda yapılan bir çalışmaydı. Sanat yapılarıyla birlikte menfezlerin doldurulması ve bu hale getirilmesi için yaklaşık 1 milyon metreküp bir dolgu alanını doldurmuş olduk. Kuzey imar yolu devreye girdiğinde kuzey çevre yoluyla bağlantıları yapılarak Pertek yolu, Erzincan, Tunceli ve diğer şehirler arası yollara ulaşımı da aynı zamanda buradan temin etmiş olacağız." şeklinde konuştu.