Elazığ'da "Haydi Bilim Yolculuğuna Projesi"

Elazığ'da, öğrencilerin bilim ile tanışması için hazırlanan "Haydi Bilim Yolculuğuna Projesi" kapsamında bir grup öğrenci Elazığ Bilim Merkezi'ni gezdi.



İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Sabuncu, hazırladıkları proje ile amaçlarının bilimde farkındalık oluşturmak ve öğrencilere bilimi teknolojiyi sevdirmek olduğunu söyledi.



Proje kapsamında merkeze uzak okullarda eğitim gören öğrencileri bilim merkezine getirdiklerini aktaran Sabuncu, "Program kapsamında Keban ve Baskil ilçelerinde 400 öğrenciyi buraya getirdik. Bilim merkezini gezdirdik ve onların bilim ile uzayla teknoloji ile matematik fizik gibi alanlara aşinalıklarını oluşturmaya çalıştık." diye konuştu



Sabuncu, 5 ilçeden 2 bin öğrenciyi bilim merkeziyle buluşturmayı planladıklarını dile getirdi.