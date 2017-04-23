Elazığ'da fırtına nedeniyle gökyüzü tozla kaplandı.



Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Malatya ve Adıyaman için saatte hızı 75 kilometreyi bulması beklenen fırtına uyarısında bulunmuştu. Bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle Elazığ'da gökyüzü tozla kaplandı. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi ise uyarısını yenileyerek, şu açıklamayı yaptı:



"Kuvvetli güneyli ve güneybatılı rüzgarların saatte 30-50 ve yer yer fırtına şeklinde 50-75 kilometre hızla esmesi beklenmektedir. Kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgar sebebiyle meydana gelebilecek çatı uçması, soba zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi gibi olaylara karşı tedbirli olunmalıdır."



Bölgede hava sıcaklığının gece 5 ile 7 derece arasında düşmesi beklenirken, Elazığ, Malatya ve Adıyaman'da havanın parçalı bulutlu, Tunceli ve Bingöl'de ise aralıklarla yer yer sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği bildirildi. - ELAZIĞ