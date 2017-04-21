Elazığ'da Gençlik Şöleni Düzenlendi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Öğrenci Platformu, Gençlik Merkezi, Elazığ ÜNİAK ve Genç Girişimler Kulübü tarafından Gençlik Şöleni düzenlendi.



Kültür Park'ta düzenlenen şölende, ata binme, ok atma, masa tenisi, halat çekme, ip atlama ve duvara tırmanma gibi etkinlikler yapıldı.



TÜGVA Fırat Üniversitesi Temsilcisi Furkan Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenledikleri Gençlik Şöleni ile üniversiteye bir şeyler katmak istediklerini söyledi.



Etkinlikle öğrencilerin eğlenme imkanı bulduklarını aktaran Özcan, şunları söyledi:



"Burada dağcılık kulübü, öğrencileri teker teker duvara tırmandırıyorlar. Atçılık kulübümüz, atları tanıtıyor atları insanlara gösteriyor. Gençlik Merkezinin vermiş olduğu malzemeler ile spor etkinlikleri sunuyoruz. Yabancı öğrenciler topluluğu var burada, başka ülkelerden gelen öğrenciler kendi kültürlerini tanıtıyorlar, kermesler düzenleniyor. Ok atma etkinliğimiz var, bu etkinliğe ilgi çok fazla, günümüzde bu tarz diziler olduğu için."



Gençlik Merkezi Lideri Esengül Kaçar da burada sosyal, kültürel ve spor alanlarında birçok faaliyet düzenlediklerini dile getirerek, "Bu faaliyetlerin yanı sıra Gençlik Merkezimizin yapmış olduğu faaliyetleri buradan öğrenci arkadaşlarımıza duyurmaktayız." dedi.



Öğrencilerden Yılmaz Solmaz ise üniversitede yapılan bu etkinliğin çok yaralı olduğunu ifade ederek, üniversite öğrencileri olarak bu tarz etkinliklerin tekrar yapılmasını istediklerini belirtti.