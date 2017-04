Elazığ'da fırtına çatıları uçurdu

Fırtına nedeniyle bir mahallede bulunan bir ahır ile 3 evin çatısı uçtu



ELAZIĞ - Elazığ'da etkili olan yağış ve şiddetli fırtına bazı evlerin çatısını uçururken, bir ahırın hem duvarını yıktı,hemde çatısını parçaladı.

Elazığ'da bugün sabah etkili olan şiddetli fırtına ve yağış merkez Kızılay Mahallesinde bir ahır ve 3 evin çatısını uçurarak kullanılamaz hale getirdi. Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı olayda, güvenlik güçleri ise şerit çekerek tedbir aldı.

30 hayvanının bulunduğu ahırın çatısı uçup duvarı yıkılan Vezir Karakaya, "Dışarıya çıktığımda ahırın çatısının üstündeki saclar havada uçuşuyordu. Bir baktım ki hayvanlar enkazın altında. Çatıda komple uçmuştu. Hayvanların bir kısmını başka bir yere naklettim. Hayvanların 20 tanesini de yer bulamadığım için içeride kaldı"dedi.

Sabah fırtınanın olduğunu aktaran mahallelilerden Ali Rıza Çelik ise, "Dışarıya çıktığımda komşunun çatısının komple uçup bir evin üstünden geçerek benim evimin bahçesine geldi. Eğer 10 dakika sonra olsaydı 10 tane çocuk ölebilirdi. Allah'a şükür can kaybı olmadı. Devletimizden yadım bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Yağış ve fırtınadan dolayı bazı evlerde maddi hasar oluştuğunu dile getiren Kızılay Mahallesi Muhtarı Mehmet Çökmez, "Çok şükür can kaybı olmadı. Yetkililerden vatandaşlarımıza yardım bekliyoruz. 2 evin çatısı komple uçtu, bir vatandaşın ise ahırı komple yıkıldı. 30 tane hayvanı dışarıda kaldı"diyerek bilgi verdi.