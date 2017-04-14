Elazığ'da Fırtına Çatıları Uçurdu

Elazığ'da etkili olan fırtına, bir ahır ile 3 evin çatısını uçurdu.



Elazığ'da sabah saatlerinde etkili olan fırtına ve yağış nedeniyle merkez Kızılay Mahallesi'nde bir ahır ve 3 evin çatısı uçtu. Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı olayda, güvenlik güçleri binaların çevresine şerit çekerek tedbir aldı.



30 hayvanının bulunduğu ahırın çatısı uçup, duvarı yıkılan Vezir Karakaya, "Dışarıya çıktığımda ahırın çatısının üstündeki saclar havada uçuşuyordu. Bir baktım ki hayvanlar enkazın altında. Çatı da komple uçmuştu. Hayvanların bir kısmını başka bir yere naklettim. Hayvanların 20 tanesi de yer bulamadığım için içeride kaldı"dedi.



Mahalle sakinlerinden Ali Rıza Çelik ise, "Dışarıya çıktığımda komşunun çatısı komple uçup bir evin üstünden geçerek benim evimin bahçesine geldi. Eğer 10 dakika sonra olsaydı 10 tane çocuk ölebilirdi. Allah'a şükür can kaybı olmadı. Devletimizden yadım bekliyoruz" şeklinde konuştu.



Yağış ve fırtınadan dolayı bazı evlerde maddi hasar oluştuğunu dile getiren Kızılay Mahallesi Muhtarı Mehmet Çökmez, "Çok şükür can kaybı olmadı. Yetkililerden vatandaşlarımıza yardım bekliyoruz. 2 evin çatısı komple uçtu, bir vatandaşın ise ahırı komple yıkıldı. 30 tane hayvanı dışarıda kaldı" dedi. - ELAZIĞ