Elazığ'da Fide Dağıtımı Yapıldı

Elazığ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetiştiricilere fide dağıttı.



Kurum bahçesinde yapılan dağıtım töreninde, Itri, Tıbbi, Aromatik, Boya Bitkilerinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında kekik, tıbbi adaçayı ve melisa (oğul otu) bitkilerinin fideleri çiftçilere verildi.



İl Müdürü Turan Karahan, törende yaptığı konuşmada, proje kapsamında fide dağıtımı yaparken, sulama imkanı ile bu alanda üretim yapma isteğini gözettiklerini ifade etti.



Çiftçilere fide teminin yanı sıra teknik danışmanlık, ürünlerinin gelişmiş laboratuvarlarda ücretsiz olarak analizlerinin sağlanması gibi konularda da destek vereceklerini aktaran Karahan, "İlimizde 3 dekar alanda kekik, 3 dekar alanda tıbbi adaçayı ve 3 dekar alanda melisa demonstrasyon çalışmaları için çiftçilerimize 18 bin 948 kekik fidesi, 12 bin tıbbi adaçayı ve 13 bin melisa dağıtımı yapılacaktır." dedi.



Konuşmaların ardından çiftçilere fidelerin dağıtımı yapıldı.