Elazığ'da Fetö Soruşturmasında 5 Tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında Elazığ'da gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, savcılık koordinesinde Elazığ merkezli 7 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında operasyon yaptı. Operasyonda Elazığ, Batman, Bingöl, Kütahya, Malatya, Şanlıurfa ve Gaziantep'te 13 şüpheli gözaltına alındı. 13 şüpheli Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü savcılık tarafından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 10 şüphelinden 5'i tutuklanıp ceza evine gönderilirken, 5'i de adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. - ELAZIĞ