Elazığ'da Fetö Soruşturmasında 23 Gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Elazığ merkezli 16 ilde yapılan operasyonda 21'i açıkta veya ihraç olan askeri personel olmak üzere 23 şüpheli gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı tarafından Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde FETÖ/PDY ile bağlantılı açıkta bulunan ve ihraç edilen subay, astsubaylardan oluşan 21 şüphelinin de yer aldığı 23 kişi tespit edildi. Bunun üzerine jandarma ekipleri, Elazığ merkezli İstanbul, Kocaeli, Bursa, Kütahya, Manisa, Denizli, Antalya, Gaziantep, Samsun, Tokat, Çorum, Trabzon, Erzincan, Bingöl ve Niğde olmak üzere 16 ilde operasyon düzenledi.



Operasyonda açıkta bulunan ve ihraç olan 21 askerinde yer aldığı 23 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 40 adet aynı seri numaralı 1'er dolar, tüfek ve dijital materyaller ele geçirildi.



Gözaltına alınan 23 şüphelinin tamamında örgütün gizli haberleşme ağı olan "Bylock" olduğu öğrenildi. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. - ELAZIĞ